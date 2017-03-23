В Приморье молодой водитель сбил пешехода

Полицейские Приморья выясняют обстоятельства аварии с участием пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Чугуевском районе ночью, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, дорожный инцидент произошёл в селе Чугуевка на улице Партизанская, 58. 21-летний водитель Toyota Corona двигался со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Лесной. В этот момент рядом с дорогой шёл 22-летний парень. Молодой человек, вопреки требованиям правил дорожного движения, передвигался спиной к транспортному потоку, то есть в попутном направлении.

Пока по непонятным причинам водитель сбил пешехода. В результате аварии местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы различных частей тела.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Всего за минувшие сутки, уточнили в ведомстве, произошло 61 ДТП. В трёх из них пострадали люди, в 58 – участники аварии подсчитывали материальный ущерб.