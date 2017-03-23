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Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников

Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Но общее снижение деловой активности в Приморье даёт о себе знать
только что
Актуально | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина накануне представила годовой отчёт на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности. По мнению парламентариев, вопросы предпринимательства, а именно малого бизнеса, сегодня выходят на первый план.

Предприниматели остаются мощной силой для экономики Приморья. Так, по итогам 2016-го привлечено больше 33 миллионов рублей инвестиций, сохранено около 5 тысяч рабочих мест. Консолидированный бюджет края сохранил поступления в доходную часть в виде налогов и сборов в сумме около 60 миллионов рублей.

Вместе с тем, количество обращений от предпринимателей с каждым годом увеличивается, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. За 2016 год поступило 396 обращений. При этом 66 процентов из них решено в пользу заявителей.


 

Из общего количества обращений, пришедших в адрес уполномоченного, больше половины (59 процента) поступили от предпринимателей Владивостока, а также Уссурийска (7 процентов) и Находки (5,5 процента).

Большинство обращений (31 процент) поступило от предпринимателей, занятых в сфере торговли, 12 процентов – в сфере бытовых услуг. По мнению бизнес-омбудсмена, эта тенденция сохраняется уже на протяжении трёх лет, так как именно в этих отраслях экономики сосредоточено наибольшее количество субъектов малого предпринимательства. Так же сохраняется рост обращений в сфере транспортных перевозок и строительной отрасли (7 процентов). Увеличилось количество обращений от предпринимателей, занятых в туристической сфере – 5 процентов.

«Основные проблемы, мешающие развитию бизнеса – рост цен и тарифов, сложность доступа к кредитным ресурсам, снижение покупательского спроса, а также общее снижение деловой активности, – отметила Марина Шемилина. – При этом проблема контрольно-надзорной деятельности опустилась на седьмое место по своей значимости, а раньше она занимала лидирующие позиции».

В 2016-м в органы прокуратуры поступило 288 заявлений от органов контроля о согласовании проведения внеплановых выездных проверок. Это на 8 процентов меньше чем в 2015 году.

Доклад бизнес-омбудсмена вызвал у парламентариев множество вопросов. Большинство из них касалось создания приемлемых условий для развития предпринимательства в Приморье.


 

 

«Вопросы предпринимательства, а особенно малого бизнеса, в Приморье и в России выходят на первый план, – сказал депутат Сергей Ищенко. – Большой бизнес в крае успешно развивается. В Приморье пришли большие инвестиции. Но для развития территорий опережающего развития, например, неизбежно привлечение предприятий малого бизнеса. И он у нас в Приморье обязательно будет развиваться. Я думаю, что малый бизнес – это будущее приморского предпринимательства, которое даст региону хорошее пополнение бюджета».

Депутаты профильного комитета приняли решение вынести доклад о деятельности в 2016 году уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае на ближайшее заседание Законодательного собрания, которое состоится 29 марта.


 
 
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