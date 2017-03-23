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В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"

В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
И за 30 минут упаковали "Хонду"
11 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Первая тысяча устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», которыми согласно новым требованиям технического регламента должны оснащаться как выпускаемые в России, так и ввозимые в её пределы машины, поступит в Приморье 4 – 5 апреля. Об этом заявил сегодня во Владивостоке временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С начала года во Владивостоке скопились сотни машин, которые не выпускали с таможен без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сегодня в Артёме на базе предприятия «Сумотори-Авто», ставшего первым в Приморье сертифицированным центром по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки, состоялось пробное оснащение устройством праворульной «Хонды-Аккорд». Весь процесс занял около получаса.

«Устройство прячется под «торпеду», сама тревожная кнопка устанавливается на потолочную консоль. От случайного нажатия она защищена крышкой, – объяснил директор проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», генеральный конструктор Михаил Кораблёв. – Систему поддерживают операторы МТС, «Мегафон» и «Билайн». После автоматического срабатывания системы вследствие серьёзного ДТП или нажатия кнопки сигнал поступает в контакт-центр, оператор которого вызывают на место происшествия необходимые экстренные службы».

Цена вопроса до сих пор не ясна.


 

«Мы надеемся, что рынок отрегулирует эту ситуацию. Сейчас мы видим вилку между 10 и 30 тысячами рублей. Надеемся, объективная цена, на которую мы выйдем через 1 – 3 месяца, не будет выше 20 тысяч вместе с установкой, – сказал Жерегеля. – Впоследствии платить ничего не придётся. Здесь мы ничего не зарабатываем, нашей задачей было помочь преодолеть кризис, сложившийся в Приморье».

Андрей Жерегеля пообещал, что вслед за «Сумотори-Авто» в Приморье появятся и другие сертифицированные центры: «Мы не желаем создавать монополистов, мы за конкурентную среду».

В ходе вчерашнего совещания с участием губернатора и представителей автобизнеса было принято решение о временном порядке ввоза и регистрации машин. Импортёр, ввезя иномарку, платит пошлину, затем приобретает устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» и подписывает договор, в котором обязуется его установить. После этого оформляются СБКТС и паспорт транспортного средства, машина выпускается с таможни. Следующий этап – установка «тревожной кнопки» в одном из сертифицированных центров и регистрация машины в ГАИ.


 
 
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