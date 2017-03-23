Военным ветеранам в Приморье подарят зубопротезирование

Сегодня четверг, 23 марта 2017 года, 16:31
Улицу Суворова в Хабаровске расширят в промышленной зоне
Улицу Суворова в Хабаровске расширят в промышленной зоне
В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
Тигр опять нагнал страху на жителей села Кутузовка в Хабаровском крае
Тигр опять нагнал страху на жителей села Кутузовка в Хабаровском крае
"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
Комсомольский боксёр Дмитрий Нестеров привёз бронзу первенства Европы
Комсомольский боксёр Дмитрий Нестеров привёз бронзу первенства Европы
Регионы:


Популярное
вчера, 19:05
Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry
вчера, 21:05
В Приморье автобус сложился пополам, врезавшись в грузовик
сегодня, 10:42
В Приморье корову разорвало на части грузовым поездом
вчера, 20:15
Московский цирк-шапито привёз в Приморье небезопасных животных
сегодня, 07:51
Жильцы почти 20 улиц во Владивостоке останутся без света
вчера, 21:25
У аэропорта Владивосток сменились руководители
сегодня, 10:27
На дороге во Владивостоке загорелось авто
вчера, 19:45
В Хабаровске НОД и штаб Навального ждут провокаций друг от друга
сегодня, 12:56
Резидентов курорта "Приморье" могут оштрафовать за срыв сроков строек
сегодня, 14:10
Игоря Пушкарёва поместили на двухтысячную купюру

Обсуждаемое
сегодня, 09:08
4

Владимир Путин отметил заслуги Виктора Шалая
полчаса назад
4

"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 20:15
3

Московский цирк-шапито привёз в Приморье небезопасных животных
вчера, 16:55
2

Приморцы не успели на поезд "Забота"
вчера, 17:20
2

В хабаровском техникуме вспоминают морзянку
вчера, 21:05
2

В Приморье автобус сложился пополам, врезавшись в грузовик
сегодня, 10:42
2

В Приморье корову разорвало на части грузовым поездом
сегодня, 11:32
2

Открытие диализного центра в Приамурье перенесли из-за ЖКХ
вчера, 18:40
1

Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
вчера, 18:05
1

В Приморье овчарка Ами поймала преступника
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ 21.03.2017
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 132



Система Orphus

Военным ветеранам в Приморье подарят зубопротезирование

Военным ветеранам в Приморье подарят зубопротезирование
Из бюджета на это выделят 15 миллионов рублей
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pavlovskiyposad.bezformata.ru

В Приморье обеспечат услугу бесплатного протезирования зубов участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войн и ветеранам боевых действий. Перечень категорий граждан, которые могут на это рассчитывать, составлен в департаменте здравоохранения Приморья. Краевой бюджет в 2017 году профинансирует данный вид социальной помощи в общей сумме на 15 миллионов рублей. Эти деньги распределят между государственными стоматологическими поликлиниками в форме субсидий.

По словам руководителя департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, процедура получения стоматологической услуги отработана специалистами департамента здравоохранения совместно с Советом ветеранов Приморья. В прошлом году такая практика уже применялась в государственных клиниках. Тогда получить бесплатное зубопротезирование могли 500 человек. Однако по результатам осмотра  участников Великой Отечественной войны необходимость в зубопротезировании выявили только у 44 из них.

Помимо протезирования зубов, ветераны смогут бесплатно получить и другие услуги, оказываемые в государственных стоматологических клиниках. Кроме этого, для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью сформированы выездные бригады, которые проводят обследование пожилых людей на дому.

«Стационарное лечение ветераны войн получают в специализированном госпитале для ветеранов. В последние три года, с появлением пристройки к основному корпусу госпиталя, улучшились условия нахождения пациентов в учреждении. Увеличилось количество двухместных палат в отделениях, а в палатах, где ранее находилось по шесть человек, теперь лечатся по три-четыре пациента. Всего за 2016 год комплексное медицинское обследование в госпитале прошли более четырех тысяч пациентов», – сообщил Андрей Кузьмин.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru