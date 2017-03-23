Военным ветеранам в Приморье подарят зубопротезирование

В Приморье обеспечат услугу бесплатного протезирования зубов участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войн и ветеранам боевых действий. Перечень категорий граждан, которые могут на это рассчитывать, составлен в департаменте здравоохранения Приморья. Краевой бюджет в 2017 году профинансирует данный вид социальной помощи в общей сумме на 15 миллионов рублей. Эти деньги распределят между государственными стоматологическими поликлиниками в форме субсидий.

По словам руководителя департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, процедура получения стоматологической услуги отработана специалистами департамента здравоохранения совместно с Советом ветеранов Приморья. В прошлом году такая практика уже применялась в государственных клиниках. Тогда получить бесплатное зубопротезирование могли 500 человек. Однако по результатам осмотра участников Великой Отечественной войны необходимость в зубопротезировании выявили только у 44 из них.

Помимо протезирования зубов, ветераны смогут бесплатно получить и другие услуги, оказываемые в государственных стоматологических клиниках. Кроме этого, для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью сформированы выездные бригады, которые проводят обследование пожилых людей на дому.

«Стационарное лечение ветераны войн получают в специализированном госпитале для ветеранов. В последние три года, с появлением пристройки к основному корпусу госпиталя, улучшились условия нахождения пациентов в учреждении. Увеличилось количество двухместных палат в отделениях, а в палатах, где ранее находилось по шесть человек, теперь лечатся по три-четыре пациента. Всего за 2016 год комплексное медицинское обследование в госпитале прошли более четырех тысяч пациентов», – сообщил Андрей Кузьмин.