Баба Валя с чокером и смузи собралась к Андрею Малахову в Москву

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81-летняя блогерша из Находки выбирает модные вещи
|Фото: instagram.com / bab__valya
Известная на всю Россию «блогерша», 81-летняя приморская пенсионерка Баба Валя, собралась в гости к журналисту, шоумену, ведущему программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрею Малахову. Валентина Ивановна пакует в чемодан молодёжные вещи и советуется с подписчиками, что ей взять в поездку, чтобы быть самой модной, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Основной набор самых «необходимых» и стильных вещей Баба Валя нашла в интернете. Однако всё-таки решила посоветоваться с читателями.
«Андрей @malakhov007 я на всякий случай собрала вещи на передачу и посмотрела в гугле, что взять с собой модного в Москву! Итак, в моем чемодане: чокер, снепбек, смузи, бомбер, лоферы. Подскажите, что ещё взять?!», - написала Валентина Ивановна.
Поклонники пенсионерки подсказали, что нужно приобрести селфи-палку, колготки в сетку, свитшот, вейп, лонгслив (футболка с длинным рукавом) и кюлоты (широкие укороченные штаны).
Многие подписчики сразу же подумали, что пенсионерка засобиралась на съёмки передачи «Пусть говорят». Однако в обсуждениях она «раскололась» и пояснила, что просто шутит. При этом никто не исключает, что Валентина Ивановна ещё раз попадёт на Первый канал. Недавно о ней вышел сюжет в вечерних новостях и программе «Доброе утро».
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о популярности пенсионерки из Находки. 81-летняя местная жительница заявила о себе Instagram под ником bab__valya. Валентина Ивановна постит фотки из поседневной жизни, делится селфи, видеозаписями и даже участвует в популярных флешмобах. В феврале она присоединилась к народному флешмобу «Находка задыхается» и обратилась к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой помочь людям.
Моя жизнь словно перевернулась! Я что раньше делала последние 20 лет: проснулась, печку растопила, готовлю у плиты, вечером телевизор и спать. А сейчас то съёмки, то интервью, в ресторан вчера ходила!!!! Спасибо большое😘 Без вас бы этого не было!!! А это мой любимый @1tv и передача с которой всегда начинается моё утро @dobroeutro1tv Пора гардероб менять! а то на следующую съёмку мне нечего надеть 😂