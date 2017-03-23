Баба Валя с чокером и смузи собралась к Андрею Малахову в Москву

Известная на всю Россию «блогерша», 81-летняя приморская пенсионерка Баба Валя, собралась в гости к журналисту, шоумену, ведущему программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрею Малахову. Валентина Ивановна пакует в чемодан молодёжные вещи и советуется с подписчиками, что ей взять в поездку, чтобы быть самой модной, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Основной набор самых «необходимых» и стильных вещей Баба Валя нашла в интернете. Однако всё-таки решила посоветоваться с читателями.

«Андрей @malakhov007 я на всякий случай собрала вещи на передачу и посмотрела в гугле, что взять с собой модного в Москву! Итак, в моем чемодане: чокер, снепбек, смузи, бомбер, лоферы. Подскажите, что ещё взять?!», - написала Валентина Ивановна.

Поклонники пенсионерки подсказали, что нужно приобрести селфи-палку, колготки в сетку, свитшот, вейп, лонгслив (футболка с длинным рукавом) и кюлоты (широкие укороченные штаны).

Многие подписчики сразу же подумали, что пенсионерка засобиралась на съёмки передачи «Пусть говорят». Однако в обсуждениях она «раскололась» и пояснила, что просто шутит. При этом никто не исключает, что Валентина Ивановна ещё раз попадёт на Первый канал. Недавно о ней вышел сюжет в вечерних новостях и программе «Доброе утро».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о популярности пенсионерки из Находки. 81-летняя местная жительница заявила о себе Instagram под ником bab__valya. Валентина Ивановна постит фотки из поседневной жизни, делится селфи, видеозаписями и даже участвует в популярных флешмобах. В феврале она присоединилась к народному флешмобу «Находка задыхается» и обратилась к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой помочь людям.