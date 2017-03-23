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Каждый год в Приморье исчезает 20 учреждений культуры

Каждый год в Приморье исчезает 20 учреждений культуры
Краевые депутаты намерены остановить кризис в этой сфере
только что
Культура | Приморский край
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Фото: Никита Пивоваров, пресс-служба ЗС ПК

Сфера культуры в Приморье находится в серьёзном кризисе. Падение показателей наблюдается по всем направлениям, и изменить этот процесс будет непросто. Такой прогноз сделал директор краевого департамента культуры Сергей Матлин, сообщает РИА «Восток-Медиа».  

В минувшую среду в приморском селе Чугуевка состоялось выездное заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого Законодательного собрания. На нём депутаты рассмотрели очень серьёзную проблему – кризис в культурной сфере Приморья. Докладчиком по теме выступил директор профильного департамента приморской администрации Сергей Матлин. По словам чиновника, развитие культурной сферы в крае находится в серьёзном упадке. Нехватка денег, кадров, контроля – эти проблемы с каждым годом только усугубляются. Всё это происходит на фоне общей неразберихи – так, приморские власти даже не знают точного количества культурно-досуговых учреждений в регионе.

«По приблизительным данным, их насчитывается 802 штуки. Но мы сами не понимаем, так ли это – статистика собрана из разных лет,  разных источников. Кроме того, в большинстве муниципалитетов в принципе нет системы управления сферой культуры», рассказал директор департамента. По словам Матлина, более половины приморских домов культуры, библиотек, музеев и сельских клубов нуждаются в капитальном ремонте. Четверть этих объектов фактически находятся в аварийном состоянии.

Ни работников, ни компьютеров

Докладчик отметил, что одной из основных проблем культурной сферы Приморья является кадровый голод. В среднем на одно приморское культурное учреждение приходится всего три работника. На некоторых объектах работает вообще один человек – он и директор, и вахтёр, и массовик-затейник, и сторож. Отток работников действительно очень серьёзный: только в прошлом году из культурной сферы ушло 50 дипломированных специалистов. Прежде всего – из-за низких зарплат.

«Например, в сфере образования платят больше, чем в сфере культуры. Подчас эта разница составляет 8-10 тысяч рублей. Поэтому многие учителя из художественных училищ переводятся в обычные школы. На своих местах остаются люди, которым совсем некуда пойти», - рассказал Сергей Матлин. Всё это привело к тому, что в крае неизменно сокращается количество библиотек, домов культуры и музеев. По словам чиновника, каждый год Приморье теряет порядка 20 учреждений культуры. Они попросту закрываются. Вслед за этим уменьшается число различных творческих коллективов, а также их участников. Подобная тенденция чревата самыми серьёзными последствиями – в частности, полной невозможностью восстановить культурную сферу. «В крае с прошлого года работает программа субсидий на ремонт ДК и клубов. У неё есть одно требование – после ремонта число участников творческих коллективов должно вырасти на пять процентов. Как мы покажем такие цифры, когда у нас уже десять лет идёт сокращение? То есть нам выделят деньги, а к концу года просто потребуют их вернуть», - пояснил Сергей Матлин.


 

Помимо этого, большинство культурных учреждений Приморья не имеют денег для развития своей базы. Предполагается, что они могут получать нужные суммы из внебюджетных доходов – например, денег за посещение. На практике же заработанные суммы идут либо на содержание своего имущества, либо на зарплаты. Порой всю «внебюджетку» попросту изымает в свой бюджет поселение. Одним из последствий такой экономики стало то, что более половины культурных учреждений Приморья вообще не имеют компьютеров – а ведь на дворе всё-таки 21 век.

Самый голодный ребёнок

Главной причиной такой кризисной ситуации является, прежде всего, недостаточное финансирование. В бюджетной повестке края культура традиционно находится на последнем месте, и зачастую деньги на неё выделяются по остаточному принципу. При этом Приморью есть, где поучиться. Например, в соседнем Хабаровском крае общий бюджет культурной сферы в 100 раз выше приморского.

Исправить положение пока ещё можно. Матлин выступил с рядом предложений. По его мнению, спасти приморскую культуру смогут несколько вещей. Прежде всего, это обязательное создание органов управления данной отраслью в муниципалитетах. Кроме того, необходим полноценный контроль исполнения полномочий в сфере культуры. В Приморье его никто до сих пор не осуществляет. Речь идёт, в том числе, о проверке законности закрытия и ликвидации культурных учреждений края за последние несколько лет. Ну и, конечно, увеличить финансирование сферы. «Во многом к сложившейся ситуации привело банальное молчание работников культуры, а также ответственных лиц. Я также виноват в этом. Культура все эти годы не стояла в повестке дня. Получилось так, что в большой семье самый тихий ребёнок оказался самым голодным», - подвёл итог Сергей Матлин.


 

 

Выступление чиновника поддержали депутаты Законодательного собрания Приморья. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис поблагодарил Сергей Матлина за глубокий и критичный анализ ситуации. Он сообщил, что предложения докладчика дополнят план по выправлению ситуации, разработанный депутатами. В частности, парламентарии предложили предусмотреть выделение денег в муниципалитеты на строительство, реконструкцию и покупку объектов культуры, а также предоставлять дотации на это дело. Также депутаты считают, что в Приморье нужно разработать систему краевых творческих конкурсов, а также предусмотреть меры грантовой поддержки. Всё это можно сделать, внеся изменения в краевую госпрограмму «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы».


 
 
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