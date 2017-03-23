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В Приморье погодная аномалия продлится до июля 2017-го

В Приморье погодная аномалия продлится до июля 2017-го
Борис Кубай и его коллеги работают на Москву и Вашингтон
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Пьянкова

В Приморском крае не всё просто с погодой. Сегодня во Владивостоке в рамках Дня работников гидрометеорологической службы России состоялась большая пресс-конференция. Представители Примгидромета рассказали о специфике своей работы, обсудили прогнозы весеннего паводка и предстоящего лета, информирует РИА «Восток-Медиа».

Кроме профессионального праздника 23 марта празднуется Международный метеорологический день, уточнил руководитель ФГБУ «Приморское УГМС» Борис Кубай.

В Приморском крае действует больше 200 пунктов метеорологических наблюдений самого разного хозяйственного назначения. По словам Бориса Кубая, информация осуществляется непрерывно и ежедневно, собирается воедино во Владивостоке и направляется в Москву, а дальше – в Вашингтон для обобщения и объединения в масштабах планеты.

В фондах Примгидромета хранятся журналы наблюдений, написанные гусиным пером. Эти данные на сегодняшний день не имеют цены. Чем дольше функционирует служба, тем она бесценнее. Поэтому этот праздник традиционно отмечают по всему миру.


 

«Прежде всего, – рассказал Борис Кубай, – я хочу поздравить работников гидрометлужбы и жителей Приморского края с профессиональным праздником и Всемирным метеорологическим днём. Весь мир его отмечает, и я не могу вспомнить ни одной другой профессии, день которой празднуют единовременно. Это говорит о том, что на Земле существует самая мирная, востребованная, независящая ни от каких границ профессия».

Что касается прогноза погоды, то в 2017-м, по словам метеорологов, в январе, феврале и марте фиксировалась температура выше нормы. «Аномалия» достигала 4 – 6 градусов, в некоторых случаях бились рекорды за всю историю наблюдений.

Приморский край не одинок в этом плане, чем дальше на север Дальнего Востока, тем аномалия больше, рассказали специалисты. Это связано с характером атмосферной циркуляции. Такая ситуация откладывает отпечаток на погоду Приморского края – сегодняшнюю и последующую. Предполагается, что  тенденция положительной аномалии среднесуточных температур сохранится и в ближайшие несколько месяцев. В апреле температура будет выше нормы до 2 – 4 градусов, в мае и июне – до 1,5 градусов, пока в июле не установятся стабильные показатели.  

Профессионалы уверены: чем раньше весенние процессы, тем мягче будут последствия. Реки останутся «в берегах», если только на майские праздники не пройдёт сильный дождь. Если таяние льдов и дождливые майские дни объединятся, то, возможно, вода выйдет из берегов, но не превысит критической отметки. Процесс вскрытия рек в западных и центральных районах края начнётся в последней пятидневке марта. Основной ледоход на территории края ожидается в первой декаде апреля в бассейне реки Уссури. Максимальный уровень весеннего половодья ожидается во второй половине апреля – начале мая. Небольшие проблемы могут возникнуть в Чугуевском, Кировском, Яковлевском, Черниговском, Дальнереченском районах и окрестностях Спасска-Дальнего. 

 
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