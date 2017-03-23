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Власти Приморья готовят новый сайт для доступности госуслуг

Власти Приморья готовят новый сайт для доступности госуслуг
И призывают пользоваться электронными сервисами
5 минут назад
Услуги народа | Приморский край
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Фото: pfrf.ru

В 2017 году в Приморье появится специальный Интернет-сайт, призванный помочь жителям края разобраться во всём многообразии электронных сервисов при получении важных документов и справок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Ресурс станет важным подспорьем к существующему Единому порталу государственных услуг и его региональному сегменту в рамках государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы».

«С конца прошлого году у нас идёт совместная с департаментом информационной политики работа по созданию специального сайта. На нём планируется разместить простые и понятные описания процедур получения тех или иных услуг с последующим переходом на форму заполнения заявления, – проинформировал ранее на пресс-конференции в администрации Приморского края директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников. – Таким образом, мы надеемся привлечь максимальное число жителей края к пользованию теми или иными услугами. Сайт станет дополнением к Единому порталу госуслуг, системой помощи на уровне региона».

По словам руководителя профильного департамента, в 2017 году в Приморье планируется реализовать большие планы по модернизации системы электронных услуг. Ответственные лица добиваются того, чтобы взаимодействие населения с государственными и муниципальными инстанциями стало «простым, понятным и прозрачным». Речь, в частности, идёт о возможности получить услугу в электронном виде не только при подаче заявления, но и «на выходе» – без хождения по инстанциям. В некоторых случаях структуры власти смогут перенастроить рабочий процесс так, чтобы делать запросы по трем или иным документам самостоятельно, без участия граждан-заявителей.

Кроме того, кураторы «электронного правительства» от Приморья советуют жителям края пользоваться специальным мобильным приложением. Оно так и называется – «Госуслуги». В нём концентрированно собраны все главные сервисы как федеральных, так и краевых органов власти. После простой регистрации можно пользоваться основными услугами, например, получать уведомление о состоянии пенсионных накоплений, оплатить штраф по линии ГИБДД и даже подать заявление на какой-либо документ.

 
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