Гречка в Приморье подешевела на 3 %

Сотрудники департамента лицензирования и торговли Приморского края обобщили динамику цен на продукты первой необходимости в Приморье. По данным на конец февраля цены в магазинах не ряд основных продуктов немного снизились. На 3 % подешевела гречка, на 2% стал дешевле сахар, яйцо и мука снизились в цене на 1%. Примерно в таком же размере уменьшилась цена на подсолнечное масло, хлеб, чай, горох, фасоль, рис и пшено. Но и после снижения цен стоимость минимального набора продуктов питания в крае остаётся солидной – в феврале она составила 5 095 рублей. Этот набор включает 33 продовольственных товара.

РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о мерах, которые принимают краевые власти для сдерживания роста цен на первоочередные продукты. В Приморье создана и работает комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. В нескольких городах работают склады Госпродагентства – на них люди могут закупать социально значимые продукты по ценам ниже магазинных. Сотрудники департамента регулярно организуют рейды по крупным супермаркетам, в том числе, по жалобам покупателей на необоснованно высокие цены. В департаменте работает «горячая линия» для таких звонков: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, во всех муниципалитетах Приморья увеличили количество продовольственных ярмарок, где предприятия и фермеры могут продавать свою продукцию без посредников.