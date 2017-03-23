В Приморье корову разорвало на части грузовым поездом

В минувшую среду в Приморье произошло необычное ДТП на железной дороге. В районе Михайловки грузовой поезд сбил корову, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вечером 22 марта на приморской железной дороге произошло ЧП. В Михайловке, на железнодорожном переходе «Дубининский», под поезд угодила корова. Колёса грузового состава попросту разорвали несчастное животное на части.

Как рассказал РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью линейного отдела МВД на станции Уссурийск Сергей Сильченко, инцидент случился в половине седьмого вечера. «Стадо из 15 коров переходили железную дорогу. Одно из животных вышло на рельсы прямо перед несущимся поездом. Работники полиции сейчас выясняют, кому принадлежит скот. По факту происшествия идёт проверка», - рассказал собеседник. Сергей Сильченко отметил, что через данный жд-переезд местные жители часто гоняют скотину. Так что подобные происшествия происходят в Михайловке регулярно.

Дорожные происшествия с участием бурёнок – не такая уж редкость для Приморья. Ранее на трассе Ляличи – Уссурийск водитель легкового автомобиля сбил двух коров. Животные погибли на месте. Досталось и водителю – его машина в результате аварии перевернулась на крышу.