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На дороге во Владивостоке загорелось авто

На дороге во Владивостоке загорелось авто
Владелец не смог спасти машину самостоятельно
9 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: РИА "Восток-Медиа"

Накануне вечером в приморской столице, в районе остановки общественного транспорта «Молодёжная»,  загорелся автомобиль. Владелец попытался самостоятельно справиться с огнём, однако затея не увенчалась успехом.

Заметив языки пламени, вырывавшиеся из-под капота Nissan Pulsar, автовладелец попытался потушить пожар с помощью огнетушителя. Также мужчина в срочном порядке вынес на улицу ценные вещи и багаж. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», к моменту приезда пожарных огонь перекинулся из моторного отсека в салон. Сотрудники пресс-службы приморского управления МЧС рассказали журналисту агентства, что вызов с места происшествия поступил в 19:11. Пожарный расчёт прибыл по указанным координатам спустя 6 минут. Открытое горение удалось локализовать в 19:19, а полностью ликвидировать  - в 19:31. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В тушении приняли участие 5 человек личного состава и одна единица спецтехники.

Стоит отметить, что заметив  чужую беду, большинство автолюбителей решили остаться в стороне. При этом случайные свидетели не только не спешили с  огнетушителями на помощь, но и замедляли ход, стараясь заснять интересный момент на камеру мобильного телефона. Таким образом, у "Молодёжной" быстро собралась внушительная пробка. Некоторые водители и вовсе не посчитали нужным  уступить дорогу пожарным.

 
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