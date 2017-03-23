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Владимир Путин отметил заслуги Виктора Шалая

Владимир Путин отметил заслуги Виктора Шалая
Директор музея во Владивостоке стал лауреатом премии президента
13 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: vl.aif.ru

Директор Приморского государственного музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай получит премию президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. Соответствующий указ - о присуждении премии и присвоении звания лауреата - опубликовала пресс-служба главы государства, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Владимир Путин учёл предложения президентского Совета по культуре и искусству по итогам 2016 года и принял решение о премировании молодых деятелей культуры. В список попали всего три человека: художник, искусствовед Вера Лагутенкова; популярный актёр Антон Шагин и известный многим в Приморье директор краевого музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Он получит премию за сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций.

Указ подписан 22 марта 2017 года. Ранее президент решил отметить премией заслуги художественного руководителя краевого драмтеатра Ефима Звеняцкого и актёра Валентина Запорожца.

 
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