Владимир Путин отметил заслуги Виктора Шалая

Директор Приморского государственного музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай получит премию президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. Соответствующий указ - о присуждении премии и присвоении звания лауреата - опубликовала пресс-служба главы государства, сообщает РИА «Восток-Медиа». Владимир Путин учёл предложения президентского Совета по культуре и искусству по итогам 2016 года и принял решение о премировании молодых деятелей культуры. В список попали всего три человека: художник, искусствовед Вера Лагутенкова; популярный актёр Антон Шагин и известный многим в Приморье директор краевого музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Он получит премию за сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций. Указ подписан 22 марта 2017 года. Ранее президент решил отметить премией заслуги художественного руководителя краевого драмтеатра Ефима Звеняцкого и актёра Валентина Запорожца.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform