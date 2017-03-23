Жильцы почти 20 улиц во Владивостоке останутся без света

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В городе запланированы очередные отключения электроэнергии
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В четверг, 23 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте МУПВ ВПЭС без электричества сегодня останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
26 километр: санаторий «Строитель»;
Адмирала Фокина: 1, 14, 20;
Айвазовского: 40А;
Батарейная: 1;
Бийская: 26, 26А, 27;
Бухта «Лазурная»;
Верхняя: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17А;
Капитана Шефнера: 2;
Карпинского: 8А, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А;
Кипарисовая: 4, 4/6, 4А, 6, 8;
Котельникова: 7;
Красного знамени проспект: 38;
Ладыгина: 4;
Луговая: 72, 74;
Площадь Фокина: 14;
Светланская: 17, 104;
Спортивная: 7;
Станичная: 8, 10, 10А, 11;
Тимирязева: 31;
Уютная: 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42.