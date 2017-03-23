Жильцы почти 20 улиц во Владивостоке останутся без света

В четверг, 23 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации на официальном сайте МУПВ ВПЭС без электричества сегодня останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: 26 километр: санаторий «Строитель»; Адмирала Фокина: 1, 14, 20; Айвазовского: 40А; Батарейная: 1; Бийская: 26, 26А, 27; Бухта «Лазурная»; Верхняя: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17А; Капитана Шефнера: 2; Карпинского: 8А, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А; Кипарисовая: 4, 4/6, 4А, 6, 8; Котельникова: 7; Красного знамени проспект: 38; Ладыгина: 4; Луговая: 72, 74; Площадь Фокина: 14; Светланская: 17, 104; Спортивная: 7; Станичная: 8, 10, 10А, 11; Тимирязева: 31; Уютная: 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42.

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