Стало известно, какая погода ждёт приморцев на выходных

Спокойная тёплая погода порадует приморцев на предстоящих выходных. Сегодня по краю возможны небольшие осадки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. По информации портала «Примпогода», местами по краю возможны небольшие осадки. Умеренный ветер подует с северо-запада. При этом температурный фон сохранится на уровне предыдущего дня – столбик термометра остановится на отметках +3... +8 градусов.

В предстоящие выходные в Приморье ожидается спокойная синоптическая обстановка – ровный температурный фон и отсутствие интенсивных осадков. В субботу, 25 марта, погодные условия определит поле пониженного атмосферного давления. День будет тёплым – от +3 до +12 градусов. В воскресенье, 26 марта, над Приморьем будет перемещаться облачность малоактивного фронтального раздела. Она может принести небольшие осадки. Фон температуры сохранится на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни погода ожидается переменная, преимущественно без осадков. При умеренном ветре воздух прогреется до +5… +8 градусов.