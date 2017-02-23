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Приморский силач оказался ещё и шахматистом

Приморский силач оказался ещё и шахматистом
Об этом он рассказал в День защитника Отечества
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Известный житель Владивостока Иван Савкин сегодня вновь продемонстрировал свою силу. Во время праздника на центральной площади он сдвинул с места и протащил боевую машину «Град» весом 13,7 тонны. Заодно Савкин ответил на многочисленные вопросы пытливых земляков, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Одна из машин, представленных сегодня на выставке боевой техники и вооружений, оказалась в центре особого внимания. Приморский силач Иван Савкин, который год назад на морозе сдвинул с места 30-тонный тягач с прицепом, сейчас предпочёл более лёгкий вариант – БМ-21 весом 13 тонн 700 килограммов. Это модернизированная реактивная система залпового огня «Град» на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».

Савкин протащил «Град» несколько метров и объяснил зрителям: «У меня позавчера было большое выступление – сдвинул с места электровоз массой 288 тонн, а сегодня уже на остатке сил, скажем так. К тому же сама боевая техника - своеобразная, у неё тяжёлая мощная ходовка».

После этого двухметровый «силач-буксировщик» с видимым удовольствием разрешил сфотографироваться с ним и ответил на вопросы. Например, о том, участвует ли в каких-то чемпионатах, является ли чемпионом на российском  или мировом уровне. «По какому виду спорта? Я кандидат в мастера спорта по шахматам!», - заявил спортсмен.

Также он рассказал: «Силовым экстримом я не занимаюсь, к сожалению или к счастью».

По словам Савкина, ближайшие два месяца он посвятит поездкам по Приморскому краю с лекциями о здоровом образе жизни. В том числе проведёт показательные выступления в Находке.

 
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