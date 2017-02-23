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Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей

Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
Пока взрослые тянулись за гречкой, дети были увлечены танками
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке и других городах Приморья продолжается празднование Дня защитника Отечества. В краевой столице традиционно сотни горожан собрались на центральной площади. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», одних больше интересовала обещанная мэрией бесплатная каша, других – выставка современной военной техники.


 

 

 

 

Как только по площади начал распространяться запах гречки, приготовленной военными тут же, на полевой кухне, в очередь выстроились сотни желающих. При этом обошлось без давки и драк – каши получилось1,5 тысячи порций.


 

 

 

 

 

 

 

Кроме еды, многих также интересовала военная техника. Пока дети лазили по танкам, известный приморский силач Иван Савкин сдвинул на несколько метров боевую машину полевой реактивной системы. Её вес, по словам Савкина, 13 тонн 700 килограммов.


 

 

 

 

 

Менее известные приморцы тоже делились с окружающими хорошим настроением. Сергей Дранкович рассказал корреспонденту редакции, что раньше жил в Сибири и там же служил в армии, но уже 30 лет его жизнь связана с Владивостоком: «Приходим с женой каждый год сюда, на площадь, а вечером садимся за стол. Наш внук тоже всегда в восторге и от каши, и от техники. Для меня 23 февраля - это очень знаменательный праздник, так как все мужчины относятся к защитникам Отечества».

Максим Ковалёв тоже пришёл с семьёй – с супругой и детьми: «Вчера принимали поздравления от сыновей в детском саду – они исполняли стихи и песни. Всё было очень  достойно, красиво, приятно и отцам, и мамам. Сегодня - как у всех: праздничный стол, поздравления дедушек. Самое главное - люди помнят о том, что родину надо защищать. Детям очень нравится боевая техника, уже успели изучить все машины и по книжкам, и вживую. А в длинной очереди за кашей решили не стоять, потому как уже вчера дети успели попробовать настоящую армейскую кашу, которой их угощали в саду».

По мнению Максима Анатольевича, очевидно, что с каждым годом улучшается организация мероприятий в честь 23 февраля на центральной площади Владивостока.

Дмитрий и Валентина Анциферовы рассказали: «Для детей это целое событие, когда есть такой вид транспорта, который не увидишь каждый день на улице. Регулярно приходим сюда с детьми и соседями. Коллеги и родственники также активно поздравляют по вотсапу. А вечером по традиции празднуем с родителями, бабушками, дедушками, дарим друг другу интересные подарки – например, печенье с символикой Дня защитника Отечества». Дмитрий подчеркнул: «Мы, защитники, являемся опорой для наших дам».

 
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