У памятников Владивостока появились свежие венки и цветы

А в эти минуты народ собрался на центральной площади и Спортивной набережной

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке началось с возложения цветов и венков: сначала к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной, потом – к стеле «Владивосток - город воинской славы» на центральной площади.

По информации пресс-службы мэрии, в торжественных мероприятиях с 12 часов участвовали ветераны, военнослужащие, исполняющий обязанности мэра Константин Лобода, председатель городского совета ветеранов Сергей Кондратенко, депутаты, воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты, студенты, школьники.

Сейчас, как анонсировало РИА «Восток-Медиа», владивостокцы и гости города угощаются кашей, приготовленной на полевой кухне, и оценивают современную боевую технику.

В шаговой доступности от центральной площади – на Спортивной набережной Владивостока с 14 часов идёт праздничная программа «Защитникам Отечества посвящается». Выступают творческие коллективы, в том числе юные исполнители. Так, с 23 февраля горожан поздравили ребята из творческой студии «Стрекоза». Они исполнили несколько произведений - «Тихо в океане Тихом» и «Битва под Москвой». Зрители подпевают и аплодируют.