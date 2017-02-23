В центре Владивостока работают сразу три эвакуатора

Сегодня некоторым автолюбителям Владивостока придётся вместо полноценного празднования 23 февраля решать проблемы, возникшие из-за незаконной парковки. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» горожане, гуляющие в центре краевой столицы, там сейчас работают сразу три эвакуатора. Они забрали уже несколько легковых автомобилей от здания на Светланской, 13, где находятся магазин Terranova, салон красоты, ресторан «Порто-Франко» и другие заведения.

«Что интересно, эвакуаторщиков никто не пытается остановить. Видимо, владельцы этих машин гуляют себе спокойно на центральной площади и пока ещё ничего не подозревают», - предположил очевидец.











