Во Владивостоке ищут преступника, который напал на телеоператора

Полиция Владивостока ищет мужчину, который вечером 22 февраля напал на телеоператора ГТРК «Владивосток» и пресс-секретаря компании «Экспресс Приморья» Максима Каленника. О происшествии РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на vestiprim.ru.

Во вторник вечером Максим шёл по городу в сторону Покровского парка. Возле дома №12 по Партизанскому проспекту неизвестный мужчина попытался ударить его в грудь ножом для резки бумаги. При этом нападавший поскользнулся и упал, лезвие ножа сломалось. Пострадали только нагрудный карман куртки и служебное удостоверение.

Сотрудники МВД приняли заявление о нападении и сейчас ищут злоумышленника.



