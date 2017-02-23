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Александр Ролик обратился к приморцам 23 февраля

Александр Ролик обратился к приморцам 23 февраля
Особенно он поблагодарил ветеранов
только что
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Жители Приморья продолжают принимать поздравления в связи с Днём защитника Отечества. К населению обратились губернатор Владимир Миклушевский и председатель Законодательного собрания Александр Ролик.

«В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь преданному служению Родине. Святые понятия – честь и доблесть, героизм и самоотверженность, мужество и патриотизм – передаются в России из поколения в поколение. История нашей страны – это история государства миролюбивого, но готового в любой момент дать отпор. Особая благодарность в этот день нашим ветеранам. Именно на вашу помощь мы рассчитываем в работе по патриотическому воспитанию приморской молодежи, которой вы на личном примере показываете, как можно любить свою Родину и уметь защищать её», - сказал Александр Ролик.

По его мнению, которое приводит пресс-служба Заксобрания, высокая боеспособность армии и флота, обеспечивающая безопасность своих граждан и государства – необходимое условие успешного мирного развития России.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, мирного неба над головой, счастья, добра и благополучия», - добавил спикер краевого парламента. 

 
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