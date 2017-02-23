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Миклушевский: для Приморья 23 февраля – особенный день

Миклушевский: для Приморья 23 февраля – особенный день
Губернатор напомнил, что Владивосток носит почётное звание города воинской славы
14 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня жители Приморья и остальных 84 российских регионов отмечают День защитника Отечества. Праздничные мероприятия во Владивостоке начнутся совсем скоро, в 12:00, с возложения цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», а закончатся салютом в краевой столице и Уссурийске.  

Приморцев сегодня поздравил губернатор Владимир Миклушевский. В тексте, который опубликован на сайте краевой администрации, говорится: «Этот праздник дорог каждому в нашей стране. Мы гордимся защитниками, отважно отстаивавшими родную землю в самые тяжёлые времена. Их героизм и сплочённость – истинный пример преданности Отечеству для всех поколений россиян».


 

Также Миклушевский подчеркнул: «Для Приморья, форпоста России  на Тихом океане, 23 февраля – особенный день. Жители края не раз на деле показывали свою стойкость и мужество, давая мощный отпор врагу. Сотни тысяч приморцев и воинов-тихоокеанцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны,  отстаивая независимость страны. Именно благодаря доблести и самоотверженности этих людей столица Приморья по праву носит почётное звание города воинской славы!».

Губернатор особенно поблагодарил ветеранов, а всем жителям края пожелал успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Армейским воспоминаниям известных в регионе личностей РИА «Восток-Медиа» посвятило сегодня отдельную публикацию

 
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