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13-летний приморец стал участником шоу "Голос. Дети"

13-летний приморец стал участником шоу "Голос. Дети"
Фёдор Хвастов попал в команду Димы Билана
12 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: vk.com

Юный житель приморского города Дальнегорска Фёдор Хвастов стал участником четвёртого сезона телепроекта «Первого канала» «Голос. Дети». Тринадцатилетний приморец прошёл слепые прослушивания и попал в команду Димы Билана, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как стало известно редакции агентства, мальчик исполнил композицию на английском языке. Будущий наставник повернулся к Феде буквально на последних нотах. Теперь Хвастов готовится к записи следующего этапа – «тройкам». Они пройдут в Москве 27-28 февраля.

Съёмки слепых прослушиваний прошли около 2 недель назад. В Москву с Федей летала его мама. Как раз сейчас в эфире «Первого канала» идёт трансляция слепых прослушиваний – зрители увидели уже два выпуска нового сезона. Однако юного исполнителя из Дальнегорска в них пока не было. В каком именно выпуске покажут приморца, также пока неизвестно.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с преподавателем Фёдора по вокалу Ольгой Чертовских. «Федя поёт с самого детства. Я занимаюсь с ним с первого класса. Когда только он пришёл в школу, я определила его индивидуальный голос и посоветовала родителям развивать талант, — рассказала собеседница. — Мальчик одарён, у него уникальный слух. С ним легко работать. Он любит петь, хорошо играет на скрипке, очень музыкальный. Однако самое главное, что хочу отметить, – это поддержка в семье. Родители всегда помогают и поддерживают его».

В первом сезоне телепроекта «Голос. Дети»  уже участвовала представительница Приморья. Кастинг и слепые прослушивания успешно прошла Ника Терентьева из Фокино. Примечательно, что она также попала в команду Дмитрия Билана, однако на этапе «троек» покинула шоу. Позже в составе коллектива «Что скажут дети» Ника участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение-2016»

 
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