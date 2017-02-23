Пассажирам сообщили об изменениях в аэропорту Владивостока

В праздничный день есть задержки и отмены рейсов

Сегодня, 23 февраля, появились изменения в расписании вылетающих из Владивостока и прибывающих рейсов. Отменены только два внутрирегиональных - HZ-509 в Дальнереченск, который должен был отправиться в 9:40 и обратный HZ-510 в 13:05. В справочной аэропорта корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили: отмена произошла по решению перевозчика – авиакомпании «Аврора».

Другие сегодняшние местные рейсы этого же перевозчика – в Кавалерово (11:30) и Терней (11:40) должны быть выполнены вовремя.

Кроме того, задерживаются несколько бортов на межрегиональных и международных маршрутах. Так, почти на полчаса опаздывает из столичного аэропорта Внуково совмещённый рейс FV-6481/SU-6481 компаний «Россия» и «Аэрофлот». Его ждут во Владивостоке в 10:55.

Другой московский борт - Airbus 330 из Шереметьево – идёт с опережением графика на 20 минут и приземлится в главном аэропорту Приморья ровно в полдень

Больше чем на час опаздывает «Боинг 737» компании Korean Airlines из Сеула/Инчхона. Рейс KE-981 вместо 13:55 ожидается в 15:05.