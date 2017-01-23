Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых

Серьёзное ДТП с участием двух авто произошло в понедельник вечером рядом с остановкой общественного транспорта «Поликлиника» во Владивостоке. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения. По неподтверждённым пока официально данным, один из водителей выехал на встречную полосу. Итог лобового столкновения оказался весьма плачевным – в результате происшествия пострадали сразу 5 человек, включая двух детей.

Авария произошла на спуске с Баляева к Луговой, практически напротив кинотеатра «Варяг». По свидетельствам очевидцев, Toyota Probox двигалась со стороны Баляева, в какой-то момент водитель не справился с управлением и на всём ходу выехал на встречную полосу. На пути неуправляемой машины оказался Chevrolet. Удар был такой силы, что оба транспортных средства изрядно искорёжило, а водителей зажало в салонах. Если виновника ДТП удалось вытащить сразу, то второй автолюбительнице пришлось дожидаться помощи спасателей. Помимо автомобилистов пострадали и пассажиры: свидетели уверяют, что травмы различной степени тяжести получил ещё один взрослый и двое детей.

На место происшествия в срочном порядке прибыло три бригады скорой помощи, сотрудники пожарной охраны и спасатели. Из-за аварии в оба направления скопилась внушительная пробка. Пока ДТП не оформили, специалисты советуют заранее продумать пути объезда другим участникам движения. Во всех подробностях инцидента теперь предстоит разобраться полицейским.













