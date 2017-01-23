Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых

Сегодня понедельник, 23 января 2017 года, 19:10
Учёные рассказали, где в Приморье чаще всего происходят землетрясения
Учёные рассказали, где в Приморье чаще всего происходят землетрясения
Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт
Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт
В Хабаровском крае открыли вторую мини-ферму для "особых" выпускников
В Хабаровском крае открыли вторую мини-ферму для "особых" выпускников
В Хабаровск едут последователи скандальной организации "Троеруссия"
В Хабаровск едут последователи скандальной организации "Троеруссия"
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:32
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
сегодня, 10:50
Путь из Владивостока до Большого Камня сократят на 22 километра
сегодня, 11:43
На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 19:50
Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки
сегодня, 13:37
Пройти онкодиагностику на ПЭТ-томографе бесплатно могут 1500 приморцев
сегодня, 10:29
Житель Владивостока поплатился за желание работать за границей
сегодня, 16:23
Сильный ветер во Владивостоке помешал нескольким авиарейсам
сегодня, 11:03
Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
вчера, 22:03
Суперкубок России по хоккею с мячом достался "СКА-Нефтянику"
сегодня, 08:22
Сегодня в Приморье температура опустится до 20 градусов мороза

Обсуждаемое
сегодня, 11:32
14

Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
сегодня, 11:43
14

На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
сегодня, 14:40
3

В Приморье опять завезут голштинских коров
вчера, 19:50
3

Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки
сегодня, 11:03
3

Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
сегодня, 09:39
2

Представители Приморского края вошли в Генсовет "Единой России"
сегодня, 10:00
2

Комсомольскому "Амурметаллу" грозят перебои с отоплением
сегодня, 12:30
1

Роспотребнадзор поможет хабаровчанину в конфликте с сервисным центром
сегодня, 13:25
1

В Приморье виновнику смертельного ДТП дали чуть больше 5 лет
сегодня, 16:55
1

В Хабаровск едут последователи скандальной организации "Троеруссия"
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! сегодня, 08:56
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 550



Система Orphus

Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых

Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых
Предположительно, виновник аварии выехал на встречную полосу
7 минут назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: РИА "Восток-Медиа"

Серьёзное ДТП с участием двух авто произошло в понедельник вечером рядом с остановкой общественного транспорта «Поликлиника» во Владивостоке. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения. По неподтверждённым пока официально данным, один из водителей выехал на встречную полосу. Итог лобового столкновения оказался весьма плачевным – в результате происшествия пострадали сразу 5 человек, включая двух детей.

Авария произошла на спуске с Баляева к Луговой, практически напротив кинотеатра «Варяг». По свидетельствам очевидцев, Toyota Probox двигалась со стороны Баляева, в какой-то момент водитель не справился с управлением и на всём ходу выехал на встречную полосу. На пути неуправляемой машины оказался Chevrolet. Удар был такой силы, что оба транспортных средства изрядно искорёжило, а водителей зажало в салонах. Если виновника ДТП удалось вытащить сразу, то второй автолюбительнице пришлось дожидаться помощи спасателей. Помимо автомобилистов пострадали и пассажиры: свидетели уверяют, что травмы различной степени тяжести получил ещё один взрослый и двое детей.

На место происшествия в срочном порядке прибыло три бригады скорой помощи, сотрудники пожарной охраны и спасатели. Из-за аварии в оба направления скопилась внушительная пробка. Пока ДТП не оформили, специалисты советуют заранее продумать пути объезда другим участникам движения. Во всех подробностях инцидента теперь предстоит разобраться полицейским.


 

 

 

 
 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru