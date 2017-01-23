Учёные рассказали, где в Приморье чаще всего происходят землетрясения

Приморцам не стоит бояться серьёзных землетрясений – сейсмологическая ситуация в крае весьма спокойна. Самый же активный в этом плане район расположен возле Находки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшую субботу в Приморье произошло очередное землетрясение. «Тряхнуло» на этот раз Спасск-Дальний – магнитуда составила 4,4. А за неделю до этого толчки зафиксировали в районе Находки. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» решил выяснить, является ли подобная сейсмическая активность нормальной для Приморья и не рискует ли край превратиться во вторую Камчатку.

По словам члена-корреспондента РАН Владимира Сахно, такая частота землетрясений для Приморья считается нормальной. Особенно это справедливо для Спасского и Ханкайского районов. Однако говорить о какой-то серьёзной сейсмической активности в регионе нельзя – краю не угрожают серьёзные землетрясения. «Основная сейсмическая активность на Дальнем Востоке происходит на островных дугах – например, Курилы, Япония. У нас, конечно, случаются подземные толчки, но незначительные. Самый активный в этом плане район – это полуостров Рудный недалеко от Находки. Там проходит граница между древней стабильной земной корой и более молодыми структурами», - рассказал собеседник.

Научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Максим Валитов объяснил, что основной причиной землетрясений в Приморье является постепенное разрушение океанической плиты под Японией. «Эта плита постоянно погружается под континент. Приблизительно в районе Приморского края, на глубине 400-600 километров, она начинает потихоньку разрушаться. Из-за этого образуются подземные толчки», - объяснил учёный. В пользу этой версии говорит тот факт, что землетрясения в крае – глубокофокусные, то есть происходят на большой глубине. Что будет, когда эта плита разрушится более-менее сильно – сказать не может никто. Но, впрочем, до этого знаменательного события должны пройти ещё тысячи, если не миллионы лет. А пока жители Приморья могут спать спокойно.

По мнению Валитова, землетрясения в регионе не представляют угрозы для его жителей. Приморье находится далеко от действительно сейсмоопасных зон. «Конечно, есть события, которые происходят раз в тысячу лет. Но вероятность такой катастрофы, понятное дело, очень низкая. В целом Приморский край считается довольно спокойным в плане сейсмической обстановки», - заверил он.