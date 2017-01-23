Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт

Сегодня, 23 января, в международном аэропорту Владивостока презентовали третий по счёту самолёт De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 400. Воздушное судно приобрели по инициативе губернатора Приморского края для внутренних краевых линий. Владимир Миклушевский осмотрел новичка в присутствии прессы и представителей компаний-операторов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Twin Otter с бортовым номером KA-67285 в ливрее авиакомпании «Аврора» совершил трансконтинентальный перелёт из Швейцарии во Владивосток. В пятницу он благополучно приземлился в Кневичах, а в понедельник лайнер предстал во всём блеске перед участниками показа. Владимир Миклушевский внимательно осмотрел самолёт и посидел в кабине пилота.





По словам губернатора Приморья, в крае существенно возрос спрос на внутренние авиаперевозки, и покупка нового самолёта – жизненная необходимость. В перспективе власти собираются увеличить количество мини-аэродромов до 22 (сейчас таковых 13). В кратчайшие сроки откроются новые маршруты, в том числе, в отдалённые уголки Тернейского района. При этом, как ранее отметил Владимир Миклушевский, цены на авиабилеты останутся доступными – часть расходов намерены дотировать из бюджета.

По словам генерального директора авиакомпании «Аврора» Дмитрия Тыщука, с появлением в Приморье нового самолёта количество рейсов из Владивостока в Дальнереченск и из Тернея в Светлую увеличится до 4 в неделю. Существенно возрастёт интенсивность полётов в Дальнегорск, Кавалерово и Терней из Владивостока.

После прохождения всех необходимых регистрационных процедур, в феврале 2017-го, самолёт начнёт обслуживать краевые маршруты.

De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 400 – турбовинтовой двухдвигательный пассажирский самолёт с «укороченными» взлётно-посадочными характеристиками производства канадской компании Viking Air. Лайнер предназначен для региональных перевозок малой протяжённости, хорошо показал себя на неподготовленных грунтовых площадках. «Канадец» может взять на борт 19 человек. Дальность полёта – 1 800 километров, скорость – 338 километров в час.































