Силач Иван Савкин в Татьянин день сдвинет 15 тонн

Приморский силач готовится к очередному подвигу. В Татьянин день атлет намерен отбуксировать 15-тонный автобус, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Известный в крае спортсмен анонсировал проведение очередного показательного выступления. На этот раз Иван Савкин отправится в город Большой Камень. «Человек-гора» планирует отбуксировать автобус массой около 15 тонн во дворе школы № 2 по адресу: улица Карла Маркса, 2.

Эту акцию Савкин посвятит Дню студента и проведёт в среду, 25 января.

Примечательно, что в рамках проекта «Здоровое Приморье» атлет уже приезжал в Большой Камень. Это случилось в декабре прошлого года. Тогда титан сдвинул с места 15-тонный КАМАЗ.

Летом прошлого года Савкин сдвинул с места 5 сцепленных трамваев общим весом около 100 тонн и протащил их вперёд на 2,5 метра. Правда, удалось это ему с четвёртой попытки. В этом ему помогла бывшая первая леди Приморья Лариса Белоброва – именно её песню он слушал перед выходом.

В ноябре спортсмен сдвинул с места на 1,5 метра груз массой более 37 тонн - два автобуса с пассажирами, два грузовика и внедорожник. Последнее достижение, как отметил Савкин, он посвятил мэру приморской столицы — Игорю Пушкарёву.