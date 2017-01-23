Во владивостокском цирке при ремонте нашли якорь

Коллекцию неожиданных находок во время капитального ремонта Владивостокского цирка пополнил бесштоковый якорь высотой 55 сантиметров. Заведующий военно-историческим музеем Тихоокеанского флота Евгений Журавлёв сообщил, что такой якорь был изобретен советским инженером Матросовым в 1946 году. Он способен удержать судно при развороте на 360 градусов. Держащая сила этого якоря в четыре с лишним раза больше, чем у адмиралтейского якоря такого же веса.

Было решено поместить найденный якорь в экспозицию, куда также войдут и предыдущие находки - граммофон с коллекцией пластинок, старая печатная машинка в добротном чемодане, алюминиевые номерки из гардероба, громоздкий громкоговоритель, созывавший зрителей на представление, деревянные счеты, билеты по 1 рублю 50 копеек, солдатская каска образца 1960 года и красное знамя «Пролетарии всех стран, объединяйтесь».

Вещи, найденные в ходе капитального ремонта во Владивостокском цирке, говорят о быте, культуре и истории нескольких поколений приморцев и даже нескольких эпохах.

Капитальный ремонт цирка, начавшийся в 2016 году, должен завершиться в нынешнем году.

Строители уже уложили 584 квадратных метра новой кровли, застеклили более двух тысяч квадратов витражей, обновили фасад керамогранитом. В здании вставили 114 новых оконных блоков, проложили более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций, запустили новый индивидуальный тепловой пункт. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Основные работы теперь кипят внутри цирка.