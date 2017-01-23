Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген

А их "коллеги" в Забайкалье - петухов и снеговиков

Осуждённые исправительной колонии строгого режима № 20 в Приморском крае приняли участие в конкурсе ледяных скульптур. В список лучших попали четыре фигуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю рассказали, что готовиться к конкурсу заключённые в городе Артёме начали с первых дней зимы. Им предстояло разработать макеты фигур, спланировать их расположение на территории колонии. В итоге они создали фигуры разной тематической направленности: автомобиль, танк, ледяной дом и даже кремль из подручного материала – воды, снега и красок, не имея при этом даже минимальных скульпторских навыков.

Жюри оценивало творческий подход участников, вкус и умение слаженно работать в коллективе. По результатам конкурса лучшей скульптурой стал «Автомобиль гелендваген», на втором месте оказался снежный «Кремль», а закрыли тройку призёров «Ледяной дом» и «Танк».







В других колониях Приморья также организованы мероприятия зимней тематики. На прошлой неделе воспитанники Находкинской воспитательной колонии прошли обряд крещения, а до этого они приняли участие в шахматном турнире. Сразу после Нового года в женской ИК-10 состоялась театральная декада «Рождественские огни». Творческие коллективы от каждого отделения колонии подготовили по одной новогодней сказке. Женщины продумывали и шили костюмы, писали сценарии, подбирали музыкальное сопровождение.

Конкурсы ледяных скульптур нередко проводятся и среди заключённых других регионов России. Так, исправительная колония № 11 Забайкальского края выиграла городской конкурс ледово-снежных скульптур «В гостях у сказки» в Нерчинске. Композиция-победитель изображает представителей и быт коренных народов Севера. Кроме того, территорию колонии украсили снеговики, петухи, зайчики, Снежная королева.