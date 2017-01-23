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Сильный ветер во Владивостоке помешал нескольким авиарейсам

Сильный ветер во Владивостоке помешал нескольким авиарейсам
Ситуация может повториться и завтра
6 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Авиакомпании «Аврора» пришлось отменить несколько рейсов, связывающих Владивосток с другими городами Приморья. Изменение в работу внёс сильный северный ветер, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 января, отменили сразу несколько внутренних рейсов по Приморскому краю. Из-за сложных метеоусловий не смогли вылететь самолёты по маршрутам Владивосток-Терней, Терней-Владивосток и Кавалерово-Владивосток. Кроме этого, почти на 2 часа перенесён рейс HZ-512 авиакомпании «Аврора» из Дальнегорска. Будет ли авиаперевозчик отменять внутренние рейсы завтра – зависит, опять же, от погодных условий. 

Все самолёты, задержанные утром, благополучно приземлились в Приморье согласно новому расписанию.

Также во второй половине дня «Примвокзал» объявил об отмене автобусных рейсов № 506 Владивосток – Находка, который должен был отправиться в 16:20 и Владивосток – Уссурийск в 17:35 и 19:10. Все остальные автобусы отправляются из столицы Приморья по расписанию. 

 
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