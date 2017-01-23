Сильный ветер во Владивостоке помешал нескольким авиарейсам

Авиакомпании «Аврора» пришлось отменить несколько рейсов, связывающих Владивосток с другими городами Приморья. Изменение в работу внёс сильный северный ветер, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 января, отменили сразу несколько внутренних рейсов по Приморскому краю. Из-за сложных метеоусловий не смогли вылететь самолёты по маршрутам Владивосток-Терней, Терней-Владивосток и Кавалерово-Владивосток. Кроме этого, почти на 2 часа перенесён рейс HZ-512 авиакомпании «Аврора» из Дальнегорска. Будет ли авиаперевозчик отменять внутренние рейсы завтра – зависит, опять же, от погодных условий.

Все самолёты, задержанные утром, благополучно приземлились в Приморье согласно новому расписанию.

Также во второй половине дня «Примвокзал» объявил об отмене автобусных рейсов № 506 Владивосток – Находка, который должен был отправиться в 16:20 и Владивосток – Уссурийск в 17:35 и 19:10. Все остальные автобусы отправляются из столицы Приморья по расписанию.