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В Приморье стали известны итоги анкетирования в системе "Голос25"

В Приморье стали известны итоги анкетирования в системе "Голос25"
По итогам онлайн-голосования лидерами стали Хорольский район и Артём
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье подвели итоги голосования в информационной системе «Голос25». РИА «Восток-Медиа» сообщало, что анкета предлагала прямо на сайте всем желающим оценить эффективность работы глав муниципалитетов края.

Сегодня об итогах добровольного анкетирования на совещании в краевой администрации рассказал вице-губернатор Игорь Степаненко. Он констатировал, что Приморье успешно справилось с президентской задачей оснастить информационной составляющей органы власти. По мнению Степаненко,  стоит поработать над повышением объективности  онлайн-опросов,  а для этого привлечь к голосованию как можно больше приморцев.

По словам директора департамента внутренней политики Павла Ясевича, всего в 2016 году участие в голосовании приняли более 44 тысяч приморцев.

«Пользователям системы предлагалось оценить эффективность работы органов местного самоуправления по нескольким направлениям: качество дорог, услуг ЖКХ, работы общественного транспорта и главы муниципалитета. По итогам голосования в 2016 году 47,8% жителей удовлетворены работой местных властей, 48,8% – не удовлетворены, 3,4% – затруднились ответить», – сообщил он.

В совокупности по всем четырём показателям в Приморье лидируют Хорольский район и Артёмовский городской округ – более 70% жителей здесь довольны деятельностью органов местного самоуправления. Высокие рейтинги также у Михайловского, Пограничного, Чугуевского, Тернейского и Анучинского районов.

Высоко оценили деятельность муниципальных руководителей пользователи, проголосовавшие в Партизанском, Тернейском, Хорольском, Анучинском, Михайловском районах и Артёме. В лидерах по качеству предоставления услуг ЖКХ – Хорольский, Яковлевский, Тернейский, Чугуевский и Лазовский районы, а также Артём.

 
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