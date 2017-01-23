Дом культуры в Приморье находится на грани выживания

Приморское село Барабаш временно осталось без Дома культуры. Причиной стало отсутствие хотя бы одного работника в нём, сообщает РИА «Восток-Медиа». Власти не могут нанять нужного человека в штат, а желающих работать на добровольных началах пока не нашлось.

В редакцию газеты «Хасанские вести» в Приморье обратились жители посёлка Барабаш. Они рассказали, что в начале этого года закрылся местный Дом культуры. «Для нас он был главной площадкой, где проходили концерты, всякие мероприятия. Там находились секции, в которые мы отводили своих детей. Сейчас этого всего нет. Что будет с Домом культуры дальше – неясно», - посетовали селяне.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» обратился в районную администрацию, чтобы разобраться в ситуации. Как оказалось, в начале 2017 года в ДК прекратилась всякая активность. О закрытии, впрочем, речи пока не идёт - ДК лишь временно приостановил свою работу. Это связано с изменением схемы финансирования данного учреждения. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала заместитель главы администрации Хасанского района Елена Бондаренко. Она объяснила, что в прошлом году именно районные власти взяли учреждение на баланс. У самого посёлка попросту не стало денег на то, чтобы содержать его – после ухода военных пожарных бюджет Барабаша значительно сократился. Местный сельский клуб, по её словам, является одним из лучших в районе, поэтому власти хотят всеми средствами сохранить его.

«Весь год мы полностью содержали объект – оплачивали электроэнергию, водоснабжение, водоотведение. И, конечно, содержали одного сотрудника, который там работал по договору гражданско-правового найма. Однако сейчас налоговая инспекция рекомендует не заключать подобных договоров – то есть нам нужно взять человека в свой штат», - пояснила Бондаренко. По её словам, у властей пока нет возможности выделить деньги на содержание штатного сотрудника из бюджета. Поэтому чиновники надеются, что эти деньги им предоставят спонсоры или меценаты. В ближайшее время этот вопрос должен решиться при помощи главы района.

В то же время любой желающий может организовать в здании Дома культуры свою секцию – естественно, на общественных началах, без зарплаты. Помещения для них есть, коммунальные расходы оплатит районная администрация. Однако желающих забесплатно обучать детей пока не нашлось. «Всем нужна зарплата, сами понимаете. Но если нам удастся решить вопрос с наймом работника, ДК снова начнёт полноценно функционировать. Надеюсь, это произойдёт довольно скоро», - заключила Елена Бондаренко.