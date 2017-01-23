В Приморье задохнулся трёхлетний мальчик

В приморском городе Артёме произошёл ещё один трагический случай с ребёнком. На этот раз причиной стало скопление угарного газа.

После отравления пятилетнего мальчика средством от тараканов следователи теперь изучают обстоятельства гибели другого ребёнка в Артёме. Сегодня, 23 января, появилась информация краевого следственного управления СК РФ об отравлении трёхлетнего малыша угарным газом.

Старший помощник руководителя управления Аврора Римская сообщила журналистам: «Предварительно установлено, что 21 января мать ребенка затопила в доме печь, после чего легла спать вместе с двумя детьми 3 и 4 лет. Старший ребенок в эту ночь ночевал у отца. Утром мальчик пришёл домой, однако двери никто не открыл. После того, как дверь была вскрыта, в доме обнаружены мать и двое детей, один из которых был на тот момент без признаков жизни. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь. В помещении стоял стойкий запах угарного газа. Согласно заключению эксперта смерть ребенка наступила вследствие отравления угарным газом».

Сейчас идёт доследственная проверка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение.

Пресс-служба администрации городского округа уточняет, что несчастье случилось в посёлке Артёмовский, в доме на улице Александрова. Предположительно, мать перед сном закрыла заслонку не прогоревшей печи. Кроме сотрудников Следственного комитета, на месте работала также следственно-оперативная группа отдела полиции.