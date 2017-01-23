Владивостокцы спасают истощённых хищных птиц

Жители Владивостока находят на территории города ослабевших от голода птиц. Сильные морозы и городская среда мешают им охотиться, сообщает РИА «Восток-Медиа».

За последнюю неделю жители города принесли в зоопарк «Садгород» сразу три ослабевших от голода птицы. Среди них – канюк, длиннохвостая неясыть и редкая ястребиная сова. Директор учреждения Сергей Асновин поделился с корреспондентом редакции, что в этом году пострадавших птиц им приносят чаще, чем обычно.

«Хищные птицы сильно страдают в условиях бескормицы в такие морозы, особенно в городских условиях, у них происходит истощение. Всего за эту зиму нам принесли 3 летучих мыши, 3 неясыти, одну ястребиную сову и 2 канюка. Когда они ослаблены их легко можно подобрать», - рассказал Сергей.

Истощённых птиц сначала содержат в тепле, а после того, как они набирают вес – переводят на свежий воздух. Специалисты следят за ними до потепления, после чего убеждаются, что хищники могут охотиться сами и выпускают их на волю.

Кроме хищников сотрудники зоопарка в данный момент выхаживают белую цаплю, которую им привезли из заповедника «Кедровая падь». Цапля попала в учреждение с повреждённым крылом. Специалисты считают, что именно из-за того, что птица не могла летать, она сильно исхудала. «От желающих для птиц можем принять рыбу – писуча, мойву, корюшку»,- добавил директор зоопарка.

Также в конце декабря в Приморье началась подкормка косуль, изюбрей и кабанов. Эксперты отмечали, что нынешняя зима будет непростой для диких животных. Кроме птиц суровая зима ожидает и диких копытных животных – глубокий снег и отсутствие таких кормов, как кедровый орех и жёлудь, могут снизить численность копытных в ключевых местах обитания тигра.