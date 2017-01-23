В Приморье опять завезут голштинских коров

На этот раз – из США

Компания «ГринАгро», хорошо известная приморцам по одноимённо маркированной молочной продукции, планирует пополнить свой животноводческий актив коровами голштинской породы. Для них будет построен новый животноводческий комплекс на 1800 голов в Ханкайском районе.

Коров будут завозить тремя рейсами из США. Первая очередь – 480 коров - запланирована на сентябрь, животные должны разместиться в новом комплексе предприятия, который к тому времени будет готов.

По словам сотрудников краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, голштинская порода отличается хорошей генетикой и относится к рекордсменам по удою за один период лактации. За счёт технологий предприятия и кормов производительность одной коровы может составлять 30 литров молока в сутки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало, как в 2014 году «ГринАгро» завозила самолётами голштинских коров из Германии – их было 660. Каждая корова на тот момент стоила 250 тысяч рублей, при этом половину затрат предприятию компенсировал край.

В 2016 году компания «ГринАгро» произвела 12 тысяч тонн натурального молока, которое используется в производстве продукции гормолокозавода «Артёмовский». Сейчас молокозавод выпускает более 60 наименований продукции – молоко, традиционные кисломолочные продукты, а также десерты, сыр «Адыгейский» и масло.