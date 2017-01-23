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Известный юморист даст в Приморье 10 концертов за 10 дней

Известный юморист даст в Приморье 10 концертов за 10 дней
Большой тур состоится в феврале
только что
Культура | Приморский край
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Фото: drobotenko.ru

В Приморском крае выступит известный юморист Сергей Дроботенко. Артист привезёт в регион новую программу и покажет её в 10 населённых пунктах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Автор и исполнитель юмористических монологов приедет в приморскую столицу ровно через месяц. Его концерт «Всё самое лучшее и любимое только для вас!» пройдёт на сцене Fesco Hall в День защитника Отечества, 23 февраля. По мнению организаторов, жители краевого центра могут завершить празднование мужского дня именно на концерте юмориста.

Билеты на Дроботенко во Владивостоке стоимостью от 1000 до 3000 рублей поступили в продажу ещё в прошлом году. Желающие попасть на концерт могут заказать билеты с доставкой по номеру телефона: 274-17-40. Дополнительная информация по телефонам: 200-20-29, 272-00-00 и 251-78-38.

Примечательно, что в Приморье артист всего за 10 дней даст 10 концертов. Большой тур по региону, согласно информации на официальном сайте юмориста, начнётся 18 февраля с Дальнереченска. Затем Дроботенко выступит в Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Находке, Владимиро-Александровском, Владивостоке, Уссурийске, Дальнегорске, Кавалерово и Арсеньеве.


 
 
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