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Владивостокцам покажут "Вечный двигатель" кинетов

Владивостокцам покажут "Вечный двигатель" кинетов
Среди экспонатов новой выставки - "Киберцветок" и "Галатея" из 22,5 тысячи бритвенных лезвий
только что
Культура | Приморский край
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Фото: пресс-служба ЦСИ "Заря"

Работы Наума Габо, Владимира Татлина, Александра Родченко, Густава Клуциса, Дзиги Вертова и Казимира Малевича привезут во Владивосток на новую выставку в центр современного искусства «Заря». Экспозиция продлится вплоть до 2 апреля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

3 февраля в ЦСИ «Заря» откроется первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусства «Вечный двигатель». Это первая попытка осветить такое масштабное и значимое направление искусства, каким является кинетизм, со всех сторон: от момента зарождения до настоящего времени.

Экспозицию составят произведения художников-кинетов от эпохи авангарда до наших дней. Впервые во Владивостоке гости центра современного искусства увидят такие произведения, как макет «Памятника III Интернационала» Владимира Татлина, терменвокс Льва Термена, знаменитый «Киберцветок» Льва Нусберга и Сергея Зорина, самонапряжённые конструкции и штриховую стереографию Вячеслава Колейчука, собранную из 22 500 бритвенных лезвий скульптуру «Галатея» Бориса Стучебрюкова, мобили Леонида Борисова, инсталляцию «БиКаПо» Германа Виноградова, светомузыкальные объекты творческого объединения «Прометей». В экспозицию также вошли реконструкции произведений Густава Клуциса, Наума Габо, Александра Родченко, литографии Эля Лисицкого, Казимира Малевича.

Для работы над приморской выставкой приглашены современные художники-кинеты.

«Как относительно цельное направление в искусстве кинетизм сформировался в 1950-е годы на Западе. Именно в это время в художественной критике появляются термины «кинетизм», «кинетисты», «кинеты». Происходит рождение нового типа творца — художника-инженера, стремящегося воплотить в искусстве движение как таковое при помощи мобилей — механических и оптических приспособлений», - рассказали в пресс-службе ЦСИ «Заря».

Рассказать историю русского кинетического искусства помогут экспонаты из собраний Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Государственного музея Маяковского, Музея архитектуры имени Щусева, Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, НИИ «Прометей», а также из собрания коллекционера Михаила Алшибая, архива Натальи Термен, художника Сергея Зорина и заведующего сектором мультимедийных проектов Московской государственной консерватории Андрея Смирнова.

 
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