Пройти онкодиагностику на ПЭТ-томографе бесплатно могут 1500 приморцев

Это в два раза больше, чем в прошлом году

В Приморье вдвое увеличили квоту на бесплатную позитронно-эмиссионную томографию. В 2017 году пройти ПЭТ-сканирование на Русском острове смогут 1030 приморских пациентов. Ещё 470 человек получат направления на обследование в Хабаровск. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебряков сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

В 2016 году плановая численность ПЭТ-исследований в Приморье составляла 640 человек. В конце года она прибавили ещё 20 бесплатных сканирований. Вице-губернатор Павел Серебряков сообщил, что увеличение числа квот на ПЭТ-исследования в ДВФУ позволит большему количеству людей пройти обследование, не покидая пределы края.

Заместитель главы региона также рассказал, что в этом году по региону будет вновь курсировать медицинский автопоезд «Забота», в состав которого включат врача-онколога. Все обследования у специалистов передвижной поликлиники, а также ПЭТ-исследования проводятся для жителей края бесплатно по полису ОМС.

В прошлом году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края утвердил тариф на услугу «Позитронно-эмиссионная томография» и включил его в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Услуга для пациентов бесплатна, но фонд платит за каждое исследование медучреждению более 50 тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ПЭТ-сканер – лишь предвестник создания в Приморье Центра ядерной медицины. В будущем власти планируют приобрести ещё оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний. Проектная мощность центра обеспечит ПЭТ-диагностику шести тысячам человек, столько же ежегодно смогут проходить ОФЭКТ-диагностику. Радиойодотерапию центр обеспечит трем сотням онкобольных в год.

Также губернатор Приморья в недавней деловой беседе с главой Башщкортостана упомянул, что регион планирует приобрести циклотрон для производства радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.