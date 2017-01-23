В Приморье виновнику смертельного ДТП дали чуть больше 5 лет

Он на большой скорости снёс двух пешеходов

Уссурийский районный суд приговорил водителя, сбившего насмерть двух пешеходов, к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Подсудимый свою вину полностью признал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия произошла в середине августа прошлого года около дома № 11 по улице Стрельникова в селе Борисовка неподалёку от Уссурийска. По информации прокуратуры Приморского края, мужчина ехал в тёмное время суток без фар и вылетел на встречную полосу. После этого он на большой скорости сбил двух пешеходов – мужчину и женщину. От полученных травм местные жители скончались на месте происшествия.

Накануне Уссурийский районный суд рассмотрел дело по факту смертельной аварии. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного 6 частью 264 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Уголовное дело суд рассматривал в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал вину. Ближайшие 5 лет и 3 месяца мужчина проведёт в колонии-поселении.