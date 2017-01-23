В Приморье откроются центры поддержки собственников жилья

Пока их будет только три

В трёх муниципалитетах Приморья создаются центры поддержки собственников жилья. Они начнут функционировать в Находке, Партизанске и Партизанском районе. Это общественные организации, задачей которых станет оказание помощи государственным органам в контроле за выполнением коммунальными службами своих обязательств.

Проект создания таких центров поддержал департамент края по ЖКХ и топливным ресурсам. Центры обладают доступом к мобильной информационной и юридической помощи по защите прав потребителей.

В первом совещании, которое прошло в Партизанске, приняли участие руководители муниципалитетов края, прокуратуры, общественных организаций, управляющих компаний и ТСЖ. Межмуниципальное совещание организовали и провели специалисты информационно-методического центра «Тихоокеанский проект» при поддержке департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края. Директор ИМЦ «Тихоокеанский проект» Александр Смышляев отметил, что центры поддержки собственников жилья должны стать помощниками муниципалитетам по информированию, просвещению и консультированию граждан в вопросах ЖКХ. Кроме того, они сыграют определённую роль в реализации федеральной программы по благоустройству городов Приморья. По словам губернатора Владимира Миклушевского, местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания. Общественники получат возможность принять участие в планировании расходования федеральных средств на благоустройство территорий – ремонт дорог и тротуаров, возведение уличного освещения, установку скульптур и тому подобное.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина на благоустройство городов в регионы страны направят 20 миллиардов рублей. Приморский край получит из федерального бюджета 380 миллионов рублей, еще 78 миллионов предусмотрено в бюджете региона. Всего в 2017 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае планируют израсходовать почти 460 миллионов рублей.