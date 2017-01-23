Приморские пожарные провели подозрительный электронный аукцион

Приморскую пожарную часть поймали на нарушениях при проведении аукциона на поставку топлива. Данные факты выявили активисты Общероссийского народного фронта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура Приморского края наказала приморскую пожарную часть за нарушения при проведении электронного аукциона. Подозрительную закупку топлива для 51-й пожарной части, расположенной в посёлке Пограничном, выявили активисты ОНФ. Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко, эксперты Общероссийского народного фронта установили, что аукцион провели слишком быстро. По закону дату торгов назначают после истечения двух месяцев с момента рассмотрения первых заявок. Пожарные сделали это раньше. Также они не предъявили требование об отсутствии статуса офшора для участников аукциона. Вдобавок в пожарной части не обозначили параметры эквивалентности поставляемого товара. Дополнили картину нарушения в документации. Активисты Общероссийского народного фронта составили по этому поводу обращение в прокуратуру и приморское управление Федеральной антимонопольной службы. После этого в пожарной части прошла прокурорская проверка, которая подтвердила нарушения. Виновного в нарушениях привлекли к дисциплинарной ответственности. Директору части поручили в срочном порядке всё исправить. Сейчас в прокуратуре решают вопрос о том, чтобы возбудить против 51-й пожарной части административное дело.

Стоит отметить, что данная пожарная часть находится на балансе не приморского управления МЧС, а краевого департамента. В ближайшее время представители администрации пообещали прокомментировать информацию о нарушениях.