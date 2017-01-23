Сегодня понедельник, 23 января 2017 года, 12:25
В Приморском океанариуме появилось круглосуточное видеонаблюдение
В Приморском океанариуме появилось круглосуточное видеонаблюдение
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
Родителей будущих первоклашек в Хабаровске попросили не паниковать
Родителей будущих первоклашек в Хабаровске попросили не паниковать
Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"
Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"
Регионы:


Популярное
вчера, 19:50
Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки
полчаса назад
На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 14:20
"СКА-Нефтяник" и "Енисей" сегодня сразятся за Суперкубок
вчера, 13:25
В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя
вчера, 18:55
В Комсомольске учащийся техникума зарезал 15-летнего мальчика
сегодня, 10:29
Житель Владивостока поплатился за желание работать за границей
вчера, 15:15
Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
вчера, 22:03
Суперкубок России по хоккею с мячом достался "СКА-Нефтянику"
сегодня, 08:22
Сегодня в Приморье температура опустится до 20 градусов мороза
вчера, 12:30
Жалобами приморцев на холодные дома займётся спецкомиссия

Обсуждаемое
вчера, 13:25
8

В Хабаровске изъяли почти полторы тысячи бутылок нелегального алкоголя
вчера, 19:50
3

Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки
полчаса назад
2

На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
полчаса назад
1

Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
вчера, 15:15
1

Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
вчера, 16:10
1

Житель Приморья на машине без номеров попался с наркотиками
сегодня, 09:39
1

Представители Приморского края вошли в Генсовет "Единой России"
сегодня, 10:00
1

Комсомольскому "Амурметаллу" грозят перебои с отоплением
сегодня, 10:20
1

Большинство мужчин из Хабаровска одобряет поправки к статье "Побои"
сегодня, 10:10
1

Герман Зверев вновь избран в Генеральный совет партии "Единая Россия"
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
Новый год – новые условия лизинга! сегодня, 08:56
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 524



Система Orphus

В Приморском океанариуме появилось круглосуточное видеонаблюдение

В Приморском океанариуме появилось круглосуточное видеонаблюдение
Руководство вынуждено ввести строжайшие меры безопасности
11 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Приморском океанариуме ввели круглосуточное наблюдение. Такие строжайшие меры были приняты после гибели дельфинов и сивуча, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора Национального научного центра морской биологии Андрея Адрианова, млекопитающие погибли насильственной смертью. Сейчас расследованием случившегося занимаются специалисты, в завершение которого виновные понесут наказание.

«Целый ряд людей уже не работает в океанариуме.  Мы ситуацию анализируем самостоятельно, у нас есть достаточно большие технические возможности, сложнейшая аналитическая аппаратура, мы можем проводить анализы биологического материала достаточно глубоко и подробно. Говорить о тех людях, которые, возможно, виновны в этих насильственных действиях, рано — пусть это сделает следствие. Для меня это достаточно сложно психологически, потому что всегда есть возможность ошибки», — отметил Адрианов.

Руководству научно-образовательного учреждения доподлинно известно, что их подопечные погибли не своей смертью и не в результате аварийных ситуаций в учреждении. Именно поэтому сейчас все животные находятся под круглосуточным визуальным контролем.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на осень прошлого года пришлась целая череда смертей в океанариуме. 21 октября в учреждении погиб сивуч Старк. Новость взбудоражила общественность – приморцы потребовали по всей строгости наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме, в холле учреждения вывесить портреты погибших млекопитающих. Спустя несколько дней полиция Владивостока возбудила уголовное дело по поводу убийства сивуча в Приморском океанариуме, а ветеринары подтвердили факт насильственной смерти. Спустя всего несколько дней, 25 октября, в Приморском океанариуме погибли два дельфина. Для расследования обстоятельств гибели животных в Приморском океанариуме даже выезжали сотрудники центрального аппарата МВД.

В начале ноября в центре Владивостока прошёл пикет по привлечению внимания к проблемам в научно-образовательном учреждении. Активисты предложили переделать Приморский океанариум в аквапарк.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru