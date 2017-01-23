В Приморском океанариуме появилось круглосуточное видеонаблюдение

В Приморском океанариуме ввели круглосуточное наблюдение. Такие строжайшие меры были приняты после гибели дельфинов и сивуча, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора Национального научного центра морской биологии Андрея Адрианова, млекопитающие погибли насильственной смертью. Сейчас расследованием случившегося занимаются специалисты, в завершение которого виновные понесут наказание.

«Целый ряд людей уже не работает в океанариуме. Мы ситуацию анализируем самостоятельно, у нас есть достаточно большие технические возможности, сложнейшая аналитическая аппаратура, мы можем проводить анализы биологического материала достаточно глубоко и подробно. Говорить о тех людях, которые, возможно, виновны в этих насильственных действиях, рано — пусть это сделает следствие. Для меня это достаточно сложно психологически, потому что всегда есть возможность ошибки», — отметил Адрианов.

Руководству научно-образовательного учреждения доподлинно известно, что их подопечные погибли не своей смертью и не в результате аварийных ситуаций в учреждении. Именно поэтому сейчас все животные находятся под круглосуточным визуальным контролем.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на осень прошлого года пришлась целая череда смертей в океанариуме. 21 октября в учреждении погиб сивуч Старк. Новость взбудоражила общественность – приморцы потребовали по всей строгости наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме, в холле учреждения вывесить портреты погибших млекопитающих. Спустя несколько дней полиция Владивостока возбудила уголовное дело по поводу убийства сивуча в Приморском океанариуме, а ветеринары подтвердили факт насильственной смерти. Спустя всего несколько дней, 25 октября, в Приморском океанариуме погибли два дельфина. Для расследования обстоятельств гибели животных в Приморском океанариуме даже выезжали сотрудники центрального аппарата МВД.

В начале ноября в центре Владивостока прошёл пикет по привлечению внимания к проблемам в научно-образовательном учреждении. Активисты предложили переделать Приморский океанариум в аквапарк.