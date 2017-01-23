Группа Animal ДжаZ посетит Владивосток в рамках нового тура

В рамках тура «#электроакустика» в Приморье приедет группа Animal ДжаZ. Гостям обещают презентовать новые песни, которые будут сопровождаться визуальным рядом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце марта Владивосток посетит независимая российская рок-группа Animal ДжаZ. 25-го числа коллектив даст концерт на сцене SanRemo Hall.

«Искреннюю любовь тысяч слушателей по всей стране они завоевали своей музыкой и концертами — без менеджеров и спонсоров, без лейблов и продюсеров. Сегодня группе Animal ДжаZ уже 16 лет», - рассказали организаторы.

В 2015 году музыканты записали лучший рок-альбом в России, по версии iTunes и премии «Чартова дюжина». 2017 год группа начинает с работы над будущей пластинкой и большого гастрольного тура по России с новой концертной программой. В его рамках поклонников ждёт премьера новых песен, уникальный визуально-световой ряд на концерте, а также старые композиции. Тур начнётся в конце февраля. Первым городом, который посетят музыканты, станет Петрозаводск. В концертном плане также указаны Хабаровск, Новосибирск, Омск и Красноярск.

Выступление во Владивостоке начнётся в 20:00. Стоимость входных билетов составит 1200 рублей. Причём поклонники могут выиграть бесплатные билеты на концерт с помощью конкурсов в социальных сетях группы.