На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов

Приморские следователи возбудили уголовное дело против автобусника, который напал на телеоператора, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сейчас агрессивный водитель находится под подпиской о невыезде.

Водитель автобуса, напавший на оператора телеканала ГТРК «Владивосток», стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналистов. РИА «Восток-Медиа» подробно освещало данный инцидент. Работники государственной телерадиокомпании «Владивосток» (входит в холдинг ВГТРК) делали репортаж об акции против курения водителей в автобусах. На Семёновской площади они заметили нарушителя - он дымил за рулём 40-го автобуса. Водитель повёл себя неадекватно, повредил камеру телеоператору, а самого телевизионщика – побил.

19 января шофёру сделали строгий выговор на рабочем месте. Теперь же он, скорее всего, предстанет перед судом. Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, водитель стал подозреваемым в уголовном деле. Следователи уже допросили его. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Между тем проезд во владивостокских автобусах сегодня подорожал на 1 рубль. Увеличилась стоимость проезда в электрическом транспорте. По мнению некоторых владивостокцев, это повышение совершенно необоснованно – за прошедший с прошлого повышения год автобусы ещё больше состарились, а случаев хамства водителей не стало меньше.