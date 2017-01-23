Лучшая группа Дальнего Востока представит свой новый альбом

Победители крупнейшего фестиваля Дальнего Востока России «Простор» представят свой новый альбом уже в эту пятницу. Сейчас фанаты могут приобрести его электронную версию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе, 27 января, в ночном клубе BSB во Владивостоке пройдёт презентация нового альбома Starcardigan - Zhele. Альбом вышел 20 января на российском музыкальном лейбле Up!Up!Up!Music. Начало концерта запланировано на 22:00. «Презентация будет масштабной: ты распадёшься на атомы», - сообщили сами участники группы в социальных сетях.

В августе прошлого года коллектив стал победителем фестиваля «ДВигай на Простор!». Владивостокская группа впервые заявила о себе ещё на V-ROX в 2013 году, а затем быстро набрала популярность не только у российских, но и у зарубежных слушателей. На счету группы — крупные гастроли по Китаю. За два тура Starcardigan успели посетить 15 городов и дать 27 концертов. Кроме этого, они участвовали в фестивалях MIDI Festival, Nu Art festival и City Park Fest.

За время своего существования Starcardigan выступил на одной сцене с такими известными российскими, азиатскими, европейскими и американскими группами, как «Мумий Тролль», Therr Maitz, Swanky Tunes, OQJAV, «Наадя», Galaxy Express, Idiotape, Whai, The Ghosts, Reigning Days, Hanni El Khatib.