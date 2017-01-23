Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте

В общественном транспорте Владивостока с сегодняшнего дня, 23 января, увеличилась стоимость проезда. Билет в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулёре подорожал на 1 рубль. Жители краевого центра отнеслись к нововведению спокойно. Больше всего граждан смущает возня с мелочью, и всё чаще посещает мысль о введении безналичного расчёта - особенно в автобусах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Перевозчики и водители подготовились к повышению заранее. Во всех автобусах и трамваях владельцы обновили таблички – стоимость проезда 21 рубль (14 рублей в трамвае). Кроме того, водители электрического транспорта не перестают повторять: «Стоимость проезда 14 рублей. Че-тыр-над-цать рублей». И если в трамвае в этот понедельник люди реагировали на повышение спокойно, то в автобусах многие начинали судорожно искать мелочь.

«Не все пассажиры знали о повышении цен. Многие с удивлением реагируют. Мы были готовы ко всякой реакции. Сдачу также всегда готовим заранее, чтобы ускорить процесс обслуживания людей. Вот здесь у меня вся мелочь расфасована – по 29 рублей, тем, кто, например, 50 рублей даёт. Некоторые специально рубль готовят. Всё - вопрос времени, привыкнем и мы, и пассажиры», - поделился с корреспондентом агентства водитель автобуса № 49.

Сами пассажиры реагируют на повышение спокойно – владивостокцы привыкли к ежегодному увеличению стоимости проезда.

«На самом деле я уже нормально к этому отношусь, каждый год подымают, как-то привыкаешь к такой жизни, всё дорожает. Единственное, мне не нравится эти копейки считать. Я бы предложила ввести проездные, чтобы во всех автобусах можно было рассчитываться картой такой, очень удобно. Вот «Дельфин» когда-то пытались ввести, но не везде он был – как-то не всегда можно было на неё рассчитывать. Ещё лучше было бы, если бы вообще ввели обычный безналичный расчёт», - поделилась своим мнением пассажирка маршрута № 31 Татьяна.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что с 23 января на рубль возрастает цена проезда в автобусах по всему Приморью. Во Владивостоке ко всему прочему увеличилась стоимость проезда в электрическом транспорте. Теперь за поездку в автобусе придётся платить 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, а на фуникулёре – 12 рублей. Такие тарифы продержатся весь 2017 год.

Примечательно, что ровно год назад стоимость билетов также увеличилась на рубль. При этом далеко не все жители краевого центра с пониманием отнеслись к повышению цен. Сейчас граждане реагируют спокойнее.































