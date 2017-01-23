На приморца, который случайно отравил своего сына, завели дело

Житель города Артёма, который случайно отравил всю свою семью таблетками от тараканов, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве сына, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагическая история с гибелью 5-летнего мальчика от антитараканьих таблеток получила продолжение. Против отца семейства возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подробностях трагического происшествия. 19 января в Артёме целая семья отравилась средством для уничтожения тараканов. Глава семьи принёс с работы 15 таблеток и разложил их по квартире. Через некоторое время все домочадцы почувствовали себя плохо. В результате сам незадачливый охотник за насекомыми, его жена и 12-летний сын попали в больницу с острым отравлением. А вот младший ребёнок – 5-летний мальчик – скончался до приезда врачей.

Теперь, вполне возможно, главе семьи придётся объяснять свои действия в суде. По версии следствия, именно неосторожные действия 33-летнего отца стали причиной трагедии. Как сообщила старший помощник приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, мужчина самовольно взял тараканий яд с рабочего места. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По делу назначено несколько экспертиз. Стражам порядка предстоит выяснить, что за химикат принёс домой подозреваемый. Ещё один важный вопрос – как такое опасное вещество смогло оказаться в свободном доступе.