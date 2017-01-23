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Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд

Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
Уже завтра он будет защищать ворота "Адмирала" на льду "Фетисов-Арены"
час назад
Спорт | Приморский край
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Фото: hcadmiral.ru

Игорь Бобков отличился на «Матче звёзд КХЛ - 2017» в столице Башкирии. Несмотря на смену часовых поясов, голкипер принёс своей команде победу в финале, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу приморского хоккейного клуба «Адмирал».

В Уфе на матче звёзд голкипер ХК «Адмирал стал сильнейшим в составе сборной дивизиона Чернышёва. Бобков, защищавший ворота команды, в полуфинале обыграл сборную дивизиона Харламова со счётом 4:3. В финале вратарь остановил сильнейшую команду Запада – сборную дивизиона Тарасова со счётом 3:2.

«Вратари всегда должны ловить шайбы, поэтому нам сложно играть вполсилы. В этом плане голкиперам было потяжелее, чем полевым игрокам. Я не участвовал в «Матчах всех звёзд» в предыдущие годы, поэтому не могу сравнить, но этот формат мне очень понравился – это намного интереснее и для зрителей, и для игроков», - рассказал Бобков.

Он добавил, что уже привык к смене часовых поясов. Однако в первый день, когда прилетел, игрок не смог уснуть. «Я настраивался серьёзно, честное слово, все вратари настраиваются на серьёзную борьбу. Приличная нагрузка. Влияет ещё и то, что завтра у всех официальные матчи. Тяжело, конечно, что придётся играть сразу, как вернусь в клуб, но ничего не поделать, мы профессионалы», - добавил вратарь.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что девятый матч звёзд Континентальной хоккейной лиги состоялся в Уфе. Игра прошла на домашнем стадионе команды «Салават Юлаев». 21 января губернатор Приморского края Владимир Миклушевский презентовал там же проект Недели звёзд КХЛ во Владивостоке в 2018 году. Глава региона уверен, что мероприятие станет толчком для развития хоккея в крае. Кроме того, матч звёзд может стать своего рода мини-сбором перед Олимпиадой в Корее.


 

 
 
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Комментарии
  • деда  (полчаса назад)

    Интересно вот что. На Чемпионате. ру появилась заметка "Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудили возможность проведения во Владивостоке молодёжного чемпионата мира". . . далее идёт цитата от Миклухи ". . Каждая игра у нас как праздник. Пока интрига, будет или нет переименована «Фетисов-Арена». Наша арена соответствует запросам. . . " И вот в этой связи вопрос - какая ещё, к черту, интрига? У нас что, власти края живут своей обособленной жизнью? По этому пресловутому переименованию на ВМ (и других местных СМИ) проводились опросы, где народ однозначно и с большим отрывом голосовал за сохранение названия "Фетисов-Арена". Более того, еще в декабре Клуб «Легенды хоккея» во главе с президентом Александром Якушевым обратился к губернатору Приморья с просьбой сохранить название домашней арены клуба «Адмирал». . . В этой связи ходили слухи про некие рамсы между Миклушевским и Фетисовым. Так неужели личная неприязнь и стремление насолить другому - выше мнения простого народа???



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