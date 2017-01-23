Владивостокские дороги сегодня загружены меньше обычного

Этим утром во Владивостоке зафиксировано всего несколько серьёзных заторов, сообщает РИА «Восток-Медиа». На большинстве городских магистралей плотность трафика лишь незначительно превысила норму. Общегородская загруженность сегодня составила 4 балла вместо обычных 6.

Самая мощная пробка собралась сегодня на Светланской улице в сторону центра. Она была довольной короткой – от Луговой до остановки «Дальзавод». Однако этот 6-балльный затор продержался целых два часа.

На «шестёрку» был загружен и проспект 100-летия Владивостока. На дороге от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» собралась 6-балльная пробка. Она исчезла через полтора часа. А вот в обратную сторону дорога была свободной. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность магистрали в сторону парка Победы составила всего 2 балла – это на 3 балла ниже обычного.

Почти полтора часа наблюдалось замедленное движение на проспекте Красного Знамени. По дороге от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода зафиксирован 5-балльный трафик.

На «пятёрку» оказалась загружена и дорога от Фадеева до Спортивной. Это непривычно плотный трафик для данного направления – обычно он не поднимается выше 2 баллов.

Небольшие трудности с движением сегодня зафиксировали и в районе мыса Эгершельда. Там перегруженный трафик осложнил путь от улицы Крыгина до улицы Пестеля. Движение на этой дороге пришло в норму спустя полтора часа.