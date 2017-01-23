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Путь из Владивостока до Большого Камня сократят на 22 километра

Путь из Владивостока до Большого Камня сократят на 22 километра
Второй участок скоростной трассы к порту Восточный должны построить за 4 года
час назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье началось строительство второго участка автомагистрали, которая  соединит Владивосток, Находку и порт Восточный в обход многих населённых пунктов. РИА «Восток-Медиа» писало о проекте этой трассы. Она должна стать частью транспортного коридора «Приморье-1», создаваемого для улучшения международной торговой логистики, и  сократить путь большегрузов из одного приморского порта до двух других.

Первый участок в объезд Артёма был готов уже к лету 2016 года. Второй отрезок трассы пролегает от Артёма до Царёвки в обход населённых пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново.

Как сообщили сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строители уже завозят технику, создают геодезическую основу будущей стройки, вырубают деревья на месте будущей трассы. Также идёт строительство рабочего городка для сотрудников.

Новая дорога обеспечит скоростной проезд до Большого Камня, сократив путь автомобилей, следующих из Владивостока, на 22 километра. В составе данной дороги предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

Строительство участка автодороги протяжённостью почти 25 километров оценено в 21 миллиард рублей, из них 18,7 миллиарда – федеральные средства, остальное - средства краевого бюджета. Окончание работ запланировано на 2020 год.

 
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